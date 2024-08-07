Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ольмо прошёл медицинское обследование в Барселоне - Романо
Сделка почти закрыта
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Лейпцига" Дани Ольмо завершил медицинское обследование перед презентацией в качестве нового игрока "Барселоны". Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что стороны достигли устного соглашения после
Сумма трансфера составит 55 млн евро гарантированных выплат плюс 7 млн. в виде бонусов. Срок действия контракта Ольмо с "Барсой" будет рассчитан до июня 2030 года.
???????????? Dani Olmo has completed his medical tests as new Barcelona player. pic.twitter.com/D9UXbZUezI— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2024
Популярное сейчас
- Арбитры, которых отстранили от матча Динамо – Рейнджерс, объяснили свой поступок
- Анчелотти - после 2:1 с Челси: Куртуа в порядке, но мы хотели дать игровые минуты Лунину
- Олимпиада-2024. День 12. Расписание соревнований и выступлений украинцев в среду
- Ньюкасл готов приобрести бразильского вингера Барселоны
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Официально. Полузащитник Динамо перебрался в другой клуб УПЛ
Комментарии 4