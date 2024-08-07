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Ольмо прошёл медицинское обследование в Барселоне - Романо

Испания

Сделка почти закрыта

Ольмо прошёл медицинское обследование в Барселоне - Романо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Лейпцига" Дани Ольмо завершил медицинское обследование перед презентацией в качестве нового игрока "Барселоны". Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что стороны достигли устного соглашения после поездки в Лейпциг спортивного директора "блауграны" Деку.

Сумма трансфера составит 55 млн евро гарантированных выплат плюс 7 млн. в виде бонусов. Срок действия контракта Ольмо с "Барсой" будет рассчитан до июня 2030 года.

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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
07.08.2024 в 16:02
Впрочем, если Флик кардинально сломает теперешний стиль Барсы, чего я ему от всей души желаю, то Ольмо очень даже может подойти. Но Флик его не сломает... нужны другие игроки.
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Комментарии 4
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Вarcelinius
07.08.2024 в 16:02
Впрочем, если Флик кардинально сломает теперешний стиль Барсы, чего я ему от всей души желаю, то Ольмо очень даже может подойти. Но Флик его не сломает... нужны другие игроки.
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0
0
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Вarcelinius
07.08.2024 в 15:57
Хочу ошибаться, но думаю, шо Ольмо это новый Рафинья, то бишь трансфер для галочки, а шоб було. Но так, как он из чемпа Германии, есть надежда, шо Флик найдёт с ним общий язык и найдёт ему эффективное применение. Хотя я сомневаюсь...
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0
1
Dr. House (Поділля)
07.08.2024 в 15:40
Фаті, Педрі, Гаві також проходили
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1
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Вarcelinius
07.08.2024 в 16:05
Зайди к проктологу, Анус, там тебя уже ждут. Обходной лист не забудь.
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