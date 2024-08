Ольмо прошёл медицинское обследование в Барселоне - Романо

Полузащитник "Лейпцига" Дани Ольмо завершил медицинское обследование перед презентацией в качестве нового игрока "Барселоны". Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что стороны достигли устного соглашения после поездки в Лейпциг спортивного директора "блауграны" Деку.

Сумма трансфера составит 55 млн евро гарантированных выплат плюс 7 млн. в виде бонусов. Срок действия контракта Ольмо с "Барсой" будет рассчитан до июня 2030 года.

