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Винисиус: В этом сезоне я хочу выиграть больше титулов, чем в прошлом
Футболист высказался о предстоящем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор высказался о предстоящем сезоне.
"Я хочу выиграть больше титулов, чем в прошлом сезоне, а также забивать больше голов. Хочу продолжать развиваться, потому что мне всего 24 года.
Я здесь уже шесть лет, но все еще не перестаю восхищаться Лукой Модричем, который проведет с нами еще один год. Учиться у него и других футболистов - это всегда полезно".
Напомним, что 14 августа "Реал" сыграет против "Аталанты" за Суперкубок УЕФА.
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Источник:Мarca
Опубликовал: Екатерина Власова
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.08.2024 в 18:24
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