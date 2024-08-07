Винисиус: В этом сезоне я хочу выиграть больше титулов, чем в прошлом

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор высказался о предстоящем сезоне.

"Я хочу выиграть больше титулов, чем в прошлом сезоне, а также забивать больше голов. Хочу продолжать развиваться, потому что мне всего 24 года.

Я здесь уже шесть лет, но все еще не перестаю восхищаться Лукой Модричем, который проведет с нами еще один год. Учиться у него и других футболистов - это всегда полезно".