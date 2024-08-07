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Винисиус: В этом сезоне я хочу выиграть больше титулов, чем в прошлом

Испания

Футболист высказался о предстоящем сезоне

Винисиус: В этом сезоне я хочу выиграть больше титулов, чем в прошлом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор высказался о предстоящем сезоне.

"Я хочу выиграть больше титулов, чем в прошлом сезоне, а также забивать больше голов. Хочу продолжать развиваться, потому что мне всего 24 года.

Я здесь уже шесть лет, но все еще не перестаю восхищаться Лукой Модричем, который проведет с нами еще один год. Учиться у него и других футболистов - это всегда полезно".

Напомним, что 14 августа "Реал" сыграет против "Аталанты" за Суперкубок УЕФА.

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Винисиус Лука Модрич Реал (Мадрид)
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Источник:
Мarca
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.08.2024 в 18:24
Фло Перес купит. Не волнуйся.
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2
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Комментарии 1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.08.2024 в 18:24
Фло Перес купит. Не волнуйся.
Ответить
1
2

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