Эспаньол арендовал молодого форварда Тоттенхэма

"Эспаньол" договорился с "Тоттенхэмом" об аренде 20-летнего форварда Алехо Велиса.

Футболист будет выступать за испанский клуб до конца сезона 2024/54. СМИ пишут, что опция выкупа в этой сделке отсутствует.

Напомним, что у Алехо контракт с "Тоттенхэмом" рассчитан до 30 июня 2029 года. Форвард вторую половину прошлого сезона играл за "Севилью" на правах аренды, где сыграл 6 матчей.