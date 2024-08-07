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Эспаньол арендовал молодого форварда Тоттенхэма

Испания
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Контракт рассчитан до конца сезона 2024/25

Эспаньол арендовал молодого форварда Тоттенхэма

Getty Images

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"Эспаньол" договорился с "Тоттенхэмом" об аренде 20-летнего форварда Алехо Велиса.

Футболист будет выступать за испанский клуб до конца сезона 2024/54. СМИ пишут, что опция выкупа в этой сделке отсутствует.

Напомним, что у Алехо контракт с "Тоттенхэмом" рассчитан до 30 июня 2029 года. Форвард вторую половину прошлого сезона играл за "Севилью" на правах аренды, где сыграл 6 матчей.

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Источник:
rcdespanyol
Опубликовал: Екатерина Власова
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