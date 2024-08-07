"Барселона" в Мексике запускает новую службу доставки еды Barça Kitchen в партнерстве с Rappi.

Меню Barça Kitchen, вдохновленное легендарной историей и культурой клуба, предлагает уникальные блюда, такие как бургер "125th Anniversary" и куриный сэндвич "Masia".

"Все это является частью партнерского соглашения между Rappi и ФК "Барселона", целью которого является предоставление уникальных, инновационных возможностей для болельщиков нашего клуба с целью установления настоящей и долговременной эмоциональной связи с латиноамериканской аудиторией", - говорится в заявлении команды.