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Барселона в Мексике запускает новую службу доставки еды
Barça Kitchen
Барселона
"Барселона" в Мексике запускает новую службу доставки еды Barça Kitchen в партнерстве с Rappi.
Меню Barça Kitchen, вдохновленное легендарной историей и культурой клуба, предлагает уникальные блюда, такие как бургер "125th Anniversary" и куриный сэндвич "Masia".
"Все это является частью партнерского соглашения между Rappi и ФК "Барселона", целью которого является предоставление уникальных, инновационных возможностей для болельщиков нашего клуба с целью установления настоящей и долговременной эмоциональной связи с латиноамериканской аудиторией", - говорится в заявлении команды.
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