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Мбаппе впервые тренировался с основной командой Реала

Испания
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Все внимание было приковано к Килиану

Мбаппе впервые тренировался с основной командой Реала

Real Madrid

Новина українською

В среду, 7 августа, "Реал Мадрид" собрал команду на первую совместную тренировку.

Все внимание было приковано к звезде французского футбола Килиану Мбаппе, который впервые появился в форме испанского клуба.

Мбаппе впервые тренировался с основной командой Реала - изображение 1

Напомним, что 16 июля "Реал Мадрид" официально представил Килиана Мбаппе как нового игрока клуба на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

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Также отметим, что 14 августа "Реал" сыграет против "Аталанты" за Суперкубок УЕФА.

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Килиан Мбаппе
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Источник:
Мadrid
Опубликовал: Екатерина Власова
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