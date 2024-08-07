Мбаппе впервые тренировался с основной командой Реала

В среду, 7 августа, "Реал Мадрид" собрал команду на первую совместную тренировку.

Все внимание было приковано к звезде французского футбола Килиану Мбаппе, который впервые появился в форме испанского клуба.

Напомним, что 16 июля "Реал Мадрид" официально представил Килиана Мбаппе как нового игрока клуба на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

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Также отметим, что 14 августа "Реал" сыграет против "Аталанты" за Суперкубок УЕФА.