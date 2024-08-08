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Ушёл из жизни экс-игрок мадридского Реала

Испания
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Вечная память

Ушёл из жизни экс-игрок мадридского Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

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Пресс-служба мадридского "Реала" сообщила о смерти бывшего полузащитника команды Эдуардо "Чато" Гонсалеса в возрасте 80 лет.

В составе "сливочных" Гонсалес выступал в период с 1966 по 1969 и с 1970 по 1971 годы, трижды став чемпионом Испании за этот период.

После завершения игровой карьеры, "Чато" тренировал множество испанских клубов, среди которых: "Райо Вальекано", "Мурсия", "Хетафе" и "Кордоба".

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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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