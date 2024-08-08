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Ушёл из жизни экс-игрок мадридского Реала
Вечная память
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба мадридского "Реала" сообщила о смерти бывшего полузащитника команды Эдуардо "Чато" Гонсалеса в возрасте 80 лет.
В составе "сливочных" Гонсалес выступал в период с 1966 по 1969 и с 1970 по 1971 годы, трижды став чемпионом Испании за этот период.
После завершения игровой карьеры, "Чато" тренировал множество испанских клубов, среди которых: "Райо Вальекано", "Мурсия", "Хетафе" и "Кордоба".
Comunicado Oficial: fallecimiento de Eduardo ‘Chato’ González.#RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 7, 2024
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Источник:Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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