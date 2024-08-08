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Хавбек Челси прибыл на медосмотр в Атлетико
От папарацци скрыться не удалось
Getty Images / Global Images Ukraine
Конор Галлахер находится в шаге от перехода в "Атлетико".
В сети появилось видео, на котором полузащитник лондонского "Челси" запечатлён в Мадриде. Ожидается, что в столице Испании Конор сегодня утром пройдёт медицинское обследование, после чего официально подпишет пятилетний контракт с "матрасниками".
По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составит 42 миллиона евро.
Conor Gallagher travelled to Spain last night to complete his move to Atletico Madrid ???????????? pic.twitter.com/b3hugFNmMR— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 8, 2024
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