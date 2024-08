Хавбек Челси прибыл на медосмотр в Атлетико

Конор Галлахер находится в шаге от перехода в "Атлетико".

В сети появилось видео, на котором полузащитник лондонского "Челси" запечатлён в Мадриде. Ожидается, что в столице Испании Конор сегодня утром пройдёт медицинское обследование, после чего официально подпишет пятилетний контракт с "матрасниками".

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составит 42 миллиона евро.

Conor Gallagher travelled to Spain last night to complete his move to Atletico Madrid ???????????? pic.twitter.com/b3hugFNmMR