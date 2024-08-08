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Хавбек Челси прибыл на медосмотр в Атлетико

Испания

От папарацци скрыться не удалось

Хавбек Челси прибыл на медосмотр в Атлетико

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Конор Галлахер находится в шаге от перехода в "Атлетико".

В сети появилось видео, на котором полузащитник лондонского "Челси" запечатлён в Мадриде. Ожидается, что в столице Испании Конор сегодня утром пройдёт медицинское обследование, после чего официально подпишет пятилетний контракт с "матрасниками".

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составит 42 миллиона евро.

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Атлетико (Мадрид) Челси (Лондон) трансфер Конор Галлахер
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Источник:
Sky
Опубликовал: Александр Бураков
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