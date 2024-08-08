Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гюндоган прокомментировал слухи о том, что он присоединится к турецкому клубу
Футболист высказался о своем будущем
Getty Images
Полузащитник "Барселоны" Илкай Гюндоган опроверг слухи о переходе в турецкий клуб.
"Возможно, однажды я присоединюсь к турецкой Суперлиге, но это будет 100% не этим летом", - сказал футболист.
Напомним, за прошлый сезон Гюндоган принял участие в 51 игре во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 14 результативных передач.
Читайте такжеВингер Баварии может перебраться в Барселону
По теме
Оцените этот материал:
Источник:A Spor
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Кривбасс - Виктория Пльзень. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию квалификации Лиги Европы
- Ушёл из жизни экс-игрок мадридского Реала
- Олимпиада-2024. День 13. Расписание соревнований и выступлений украинцев в четверг
- УЕФА дисквалифицировал Родри и Морату после скандала на Евро-2024
- Кривбасс – Виктория Пльзень. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 08.08.2024
- Чемпион Италии следит за форвардом Динамо
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн