Гюндоган прокомментировал слухи о том, что он присоединится к турецкому клубу

Полузащитник "Барселоны" Илкай Гюндоган опроверг слухи о переходе в турецкий клуб.

"Возможно, однажды я присоединюсь к турецкой Суперлиге, но это будет 100% не этим летом", - сказал футболист.

Напомним, за прошлый сезон Гюндоган принял участие в 51 игре во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 14 результативных передач.