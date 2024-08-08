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Гюндоган прокомментировал слухи о том, что он присоединится к турецкому клубу

Испания
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Футболист высказался о своем будущем

Гюндоган прокомментировал слухи о том, что он присоединится к турецкому клубу

Getty Images

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Полузащитник "Барселоны" Илкай Гюндоган опроверг слухи о переходе в турецкий клуб.

"Возможно, однажды я присоединюсь к турецкой Суперлиге, но это будет 100% не этим летом", - сказал футболист.

Напомним, за прошлый сезон Гюндоган принял участие в 51 игре во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 14 результативных передач.

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Источник:
A Spor
Опубликовал: Екатерина Власова
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