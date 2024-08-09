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Официально: Ольмо подписал контракт с Барселоной

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Официально: Ольмо подписал контракт с Барселоной

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" объявила о подписании полузащитника Дани Ольмо из "Лейпцига".

Футболист заключил соглашение с испанским клубом, которое рассчитано на шесть лет - до июня 2030 года. В контракте также прописана сумма выкупа игрока - 500 миллионов евро.

СМИ сообщают, что сумма трансфера составила 55 млн евро гарантированных выплат плюс 7 млн в виде бонусов.

Напомним, Ольмо перешел в "Лейпциг" в 2020 году, и за это время забил 29 голов и отдал 34 результативные передачи в 148 матчах.

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Барселона РБ Лейпциг Дани Ольмо
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Источник:
Вarcelona
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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storm_ua (Николаев)
09.08.2024 в 17:05
barceлохия клуб парадокс, но сломанную, обанкротившеюся систему, не спасут парочка неплохих игроков.
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0
0
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Комментарии 3
storm_ua (Николаев)
09.08.2024 в 17:05
barceлохия клуб парадокс, но сломанную, обанкротившеюся систему, не спасут парочка неплохих игроков.
Ответить
0
0
avatar
scorpius (Ck)
09.08.2024 в 16:42
Учитывая что он птенец Ла Масии, то этот трансфер давно просился
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0
1
ANESTEZIO (Вінниця )
09.08.2024 в 16:42
Це ж треба так просрати свого вихованця, щоб потім залазити в ще більші борги і купляти його за 55+ лямів. Справжні барсошлємазли
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