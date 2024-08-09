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Официально: Ольмо подписал контракт с Барселоной
Вот и все
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" объявила о подписании полузащитника Дани Ольмо из "Лейпцига".
Футболист заключил соглашение с испанским клубом, которое рассчитано на шесть лет - до июня 2030 года. В контракте также прописана сумма выкупа игрока - 500 миллионов евро.
СМИ сообщают, что сумма трансфера составила 55 млн евро гарантированных выплат плюс 7 млн в виде бонусов.
Hello, Barcelona pic.twitter.com/vzDNuKUkji— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 9, 2024
Напомним, Ольмо перешел в "Лейпциг" в 2020 году, и за это время забил 29 голов и отдал 34 результативные передачи в 148 матчах.
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