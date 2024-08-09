Официально: Ольмо подписал контракт с Барселоной

"Барселона" объявила о подписании полузащитника Дани Ольмо из "Лейпцига".

Футболист заключил соглашение с испанским клубом, которое рассчитано на шесть лет - до июня 2030 года. В контракте также прописана сумма выкупа игрока - 500 миллионов евро.

СМИ сообщают, что сумма трансфера составила 55 млн евро гарантированных выплат плюс 7 млн в виде бонусов.

Напомним, Ольмо перешел в "Лейпциг" в 2020 году, и за это время забил 29 голов и отдал 34 результативные передачи в 148 матчах.