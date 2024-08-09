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Бывший игрок Реала может перейти в Барселону

Испания
Обновлено

Барселона изучает все нюансы потенциальной сделки

Бывший игрок Реала может перейти в Барселону

Фото: Transfermarkt

Новина українською

"Барселона" подписала лишь двух игроков в текущее трансферное окно, но это может измениться.

Как сообщает Sky Sports, каталонский клуб расспрашивает о воспитаннике мадридского "Реала", который сейчас играет за "Тоттенхэм", Серхио Регилоне.

"Барселона" изучает все нюансы потенциальной сделки, чтобы совершить ее с максимальной выгодой. На это также влияет то, что контракт 27-летнего защитника с "Тоттенхэмом" действителен еще один год.

Напомним, что Серхио вторую половину прошлого сезона выступал за "Брентфорд" на правах аренды.

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Барселона Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон) Серхио Регилон
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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