Бывший игрок Реала может перейти в Барселону

"Барселона" подписала лишь двух игроков в текущее трансферное окно, но это может измениться.

Как сообщает Sky Sports, каталонский клуб расспрашивает о воспитаннике мадридского "Реала", который сейчас играет за "Тоттенхэм", Серхио Регилоне.

"Барселона" изучает все нюансы потенциальной сделки, чтобы совершить ее с максимальной выгодой. На это также влияет то, что контракт 27-летнего защитника с "Тоттенхэмом" действителен еще один год.

Напомним, что Серхио вторую половину прошлого сезона выступал за "Брентфорд" на правах аренды.