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Ольмо - о переходе в Барселону: Моя мечта осуществилась, я возвращаюсь домой

Испания

Дани также рассказал как проходили переговоры

Ольмо - о переходе в Барселону: Моя мечта осуществилась, я возвращаюсь домой

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" 9 августа объявила о подписании контракта с полузащитником Дани Ольмо.

Футболист поделился своими эмоциями после заключенного договора:

"Я очень счастлив, моя мечта осуществилась, я возвращаюсь домой. Я с нетерпением жду момента, когда выйду на поле в футболке "Барселоны". Я очень горжусь тем, что они выбрали именно меня.

Это были напряженные переговоры, но это нормально. С "Лейпцигом" все было согласовано очень быстро, и я очень благодарен им. Сейчас начинается новый этап в моей карьере".

Ольмо заключил соглашение с "Барселоной", которое рассчитано на шесть лет - до июня 2030 года.

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Барселона РБ Лейпциг Дани Ольмо
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Источник:
Football-Еѕрапапа
Опубликовал: Екатерина Власова
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