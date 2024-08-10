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Атлетико Мадрид хочет подписать Клемана Лангле

Испания

Активизировали переговоры

Атлетико Мадрид хочет подписать Клемана Лангле

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

"Мадридский "Атлетико" хочет подписать защитника Клемана Лангле.

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По данным Sport.es, мадридский клуб сейчас активизировал переговоры, поскольку хочет побыстрее подписать Лангле. Отмечается, что "Атлетико Мадрид" - фаворит в борьбе за 29-летнего француза.

Напомним, прошлый сезон Лангле провел в аренде у "Астон Вилли". За прошлый сезон он принял участие в 25 играх, в которых отличился только одной голевой передачей.

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Атлетико (Мадрид) Клеман Лангле
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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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