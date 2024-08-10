Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Атлетико Мадрид хочет подписать Клемана Лангле
Активизировали переговоры
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Мадридский "Атлетико" хочет подписать защитника Клемана Лангле.
По данным Sport.es, мадридский клуб сейчас активизировал переговоры, поскольку хочет побыстрее подписать Лангле. Отмечается, что "Атлетико Мадрид" - фаворит в борьбе за 29-летнего француза.
Напомним, прошлый сезон Лангле провел в аренде у "Астон Вилли". За прошлый сезон он принял участие в 25 играх, в которых отличился только одной голевой передачей.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Испания торжествует на ОИ, Динамо побеждает Верес, а Малиновский ассистирует. Главные новости за 9 августа
- Первак: Футболистам сказал в раздевалке: "Добро пожаловать в Премьер-лигу". В магазине мастерства не купишь
- Долганский – о возможной отставке: Я не отношусь к людям, которые на что-то могут повлиять
- Ушёл из жизни экс-игрок мадридского Реала
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Шахтер – Полесье. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура УПЛ
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн