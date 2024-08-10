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Relevo: Лунин будет получать шансы только в Кубке Испании
Если Андрей все таки решит остаться в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "Реала" Андрей Лунин не будет иметь много игровой практики в новом сезоне, если останется в клубе.
По информации Relevo, Лунин получит свой шанс только в матчах Кубка Испании, а в чемпионате Испании и Лиге чемпионов украинец не будет участвовать. Также Карло Анчелотти не рассчитывает на Андрея в матче Суперкубка УЕФА с "Аталантой", который состоится 14 августа.
Напомним, у украинского голкипера контракт с мадридским клубом до 2025 года. В прошлом сезоне Лунин провел за "Реал" 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл "на ноль".
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