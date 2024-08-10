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10 млн + бонусы. Барселона в раздумьях по поводу продажи Файе
Получила предложение по Микаилу Файе
Фото: fcbarcelona.com
"Ренн" хочет подписать защитника "Барселоны" Микаила Файе. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Х.
По информации журналиста, "Ренн" готов заплатить "Барселоне" 10 миллионов евро плюс бонусы, а также перечислить каталонцам 20-25% от суммы в случае перепродажи сенегальца. Отмечается, что "Барселона" настаивает на включении пункта о возможности обратного выкупа, чтобы сохранить контроль над игроком в будущем.
????????⚫️ EXCLUSIVE: Rennes send formal bid to Barça for Mika Faye worth around €10m package plus important sell-on clause around 20/25%.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2024
Barça always asked for buy-back clause as key step to let Faye leave to keep future control on the player.
More clubs interested, race open. pic.twitter.com/jsUbulqE0e
Напомним, в прошлом сезоне Файе сыграл в Примере Федерасьон. Он забил 4 гола в 33 матчах.
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