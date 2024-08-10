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10 млн + бонусы. Барселона в раздумьях по поводу продажи Файе

Испания

Получила предложение по Микаилу Файе

10 млн + бонусы. Барселона в раздумьях по поводу продажи Файе

Фото: fcbarcelona.com

Новина українською

"Ренн" хочет подписать защитника "Барселоны" Микаила Файе. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Х.

По информации журналиста, "Ренн" готов заплатить "Барселоне" 10 миллионов евро плюс бонусы, а также перечислить каталонцам 20-25% от суммы в случае перепродажи сенегальца. Отмечается, что "Барселона" настаивает на включении пункта о возможности обратного выкупа, чтобы сохранить контроль над игроком в будущем.

Напомним, в прошлом сезоне Файе сыграл в Примере Федерасьон. Он забил 4 гола в 33 матчах.

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Барселона Ренн Микаил Файе
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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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