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Реал объявил об уходе сына легендарного голкипера из клуба

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Перебрался в Португалию

Реал объявил об уходе сына легендарного голкипера из клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Реал" на своем официальном сайте объявил, что 22-летний голкипер Лукас Канисарес покинул команду.

Вратарь перешел в состав португальского "Фаренсе" на правах свободного агента. В прошлом розыгрыше элитного дивизиона этот клуб занял 10-е место.

“Лукас Каньисарес прибыл в “Реал” в январе 2014 года, когда ему было 12 лет. С тех пор он играл во всех категориях нашей молодежной команды, вплоть до трех сезонов в Кастилье. В 2020 году был признан чемпионом Юношеской лиги.

"Реал Мадрид" желает ему и его семье успехов на этом новом этапе его жизни", - говорится в заявлении "сливочных".

В прошлом году Луис Канисарес восемь раз попадал в заявку первой команды "Реала" на матч, но ни разу не вышел на поле.

Напомним, что Луис Канисарес – это сын Сантьяго Канисареса, который в том числе выступал и за "Реал".

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Источник:
Офіційний сайт Реала
Опубликовал: Максим Кучер
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