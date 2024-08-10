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Барселона открыта для продажи Френки Де Йонга
Клуб хочет около 60 миллионов евро + бонусы за нидерландца
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" приняла решение продать нидерландского полузащитника Френки Де Йонга. Об этом сообщает CentreGoals.
По информации источника, "Барселона" готова продать Де Йонга, если покупатель заплатит за трансфер 60 миллионов евро плюс бонусы. Отмечается, что приобрести 27-летнего Де Йонга могут "ПСЖ" или "Манчестер Юнайтед".
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Напомним, за прошлый сезон голландец сыграл в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился 2 голами.
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Источник:CentreGoals
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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