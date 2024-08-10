Барселона открыта для продажи Френки Де Йонга

"Барселона" приняла решение продать нидерландского полузащитника Френки Де Йонга. Об этом сообщает CentreGoals.

По информации источника, "Барселона" готова продать Де Йонга, если покупатель заплатит за трансфер 60 миллионов евро плюс бонусы. Отмечается, что приобрести 27-летнего Де Йонга могут "ПСЖ" или "Манчестер Юнайтед".

Читайте также Бывший игрок Реала может перейти в Барселону

Напомним, за прошлый сезон голландец сыграл в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился 2 голами.