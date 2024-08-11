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Ханси Флику нравится игра 20-летнего полузащитника Челси

Испания

Восхищен разносторонностью Карни Чуквуэмека

Ханси Флику нравится игра 20-летнего полузащитника Челси

AMA/Getty Images

Новина українською

"Барселоне" нравится полузащитник "Челси" Карни Чуквуэмека. Об этом сообщает Sport.es.

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По информации источника, главный тренер "Барселоны" Ханси Флик в восторге от динамичности и разносторонности Карни Чуквуэмеки, но в то же время считает, что в команде достаточно полузащитников и покупка еще одного игрока будет бессмысленной. Отмечается, что "Барса" контактировала с "Челси" по трансферу Чуквуэмеки.

Напомним, за прошлый сезон англичанин принял участие в 12 играх во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Вarcelinius
11.08.2024 в 11:11
Нам опорники нужны.
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
11.08.2024 в 11:11
Нам опорники нужны.
Ответить
0
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