Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ханси Флику нравится игра 20-летнего полузащитника Челси
Восхищен разносторонностью Карни Чуквуэмека
AMA/Getty Images
"Барселоне" нравится полузащитник "Челси" Карни Чуквуэмека. Об этом сообщает Sport.es.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По информации источника, главный тренер "Барселоны" Ханси Флик в восторге от динамичности и разносторонности Карни Чуквуэмеки, но в то же время считает, что в команде достаточно полузащитников и покупка еще одного игрока будет бессмысленной. Отмечается, что "Барса" контактировала с "Челси" по трансферу Чуквуэмеки.
Напомним, за прошлый сезон англичанин принял участие в 12 играх во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
Популярное сейчас
- Кобин – о травме Мысыка: К нему начинает приходить память. Он не понял, в какой команде играет
- Суперкубок Англии. Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 (7:6). Видео голов и обзор матча
- У Ирины Коляденко – серебро в вольной борьбе
- Анчелотти - после 2:1 с Челси: Куртуа в порядке, но мы хотели дать игровые минуты Лунину
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Очередная неудача Черноморца, сухой матч в Ковалевке, старт сезона в Англии. Главные новости за десятое августа
Комментарии 1