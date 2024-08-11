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Барселона подписала азербайджанского вратаря

Испания
Обновлено

К команде присоединился Эльдар Тагизаде

Барселона подписала азербайджанского вратаря

FC Barcelona

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"Барселона" подписала азербайджанского вратаря Эльдара Тагизаде, который будет играть за "Барселону Б".

21-летний голкипер перешел в каталонский клуб на правах свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года. Эльдар Тагизаде является питомцем бакинского "Нефтчи".

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Напомним, "Барселона Б" выступает в третьем дивизионе чемпионата Испании.

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Источник:
FCBarcelona
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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