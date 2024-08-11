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Агуэро о переходе Альвареса в Атлетико Мадрид: Он идеальный игрок для Симеоне
О трансфере своего соотечественника
instagram.com/soficalzetti
Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро поделился своим мнением о переходе Хулиана Альвареса в "Атлетико Мадрид".
"Он идеальный игрок для Симеона. В "Атлетико" он будет играть каждый матч из-за своей манеры игры и потому, что ему не придется конкурировать с Голандом.
В прошлом сезоне он много играл, потому что Голланд был травмирован, но в этом году Хулиан все равно был бы вторым нападающим, если бы Эрлинг не получал травмы.
Хулиан будет основной "девяткой" "Атлетико", клуб и Симеоне хотят его видеть, и я думаю, что болельщики очень рады его приходу. Пеп Гвардиола, видимо, понимал его ситуацию, но не хотел отпускать его", – сказал Агуэро.
Напомним, по информации Фабрицио Романо, "Атлетико Мадрид" вскоре объявит подписание пятилетнего контракта с Хулианом Альваресом. По информации инсайдера, сумма трансфера составила 75 млн. евро плюс еще 20 млн. евро в виде дополнительных бонусов.
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