Агуэро о переходе Альвареса в Атлетико Мадрид: Он идеальный игрок для Симеоне

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро поделился своим мнением о переходе Хулиана Альвареса в "Атлетико Мадрид".

"Он идеальный игрок для Симеона. В "Атлетико" он будет играть каждый матч из-за своей манеры игры и потому, что ему не придется конкурировать с Голандом.

В прошлом сезоне он много играл, потому что Голланд был травмирован, но в этом году Хулиан все равно был бы вторым нападающим, если бы Эрлинг не получал травмы.

Хулиан будет основной "девяткой" "Атлетико", клуб и Симеоне хотят его видеть, и я думаю, что болельщики очень рады его приходу. Пеп Гвардиола, видимо, понимал его ситуацию, но не хотел отпускать его", – сказал Агуэро.