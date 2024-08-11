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Барселона дала пару дней Уильямсу, чтобы он принял решения касательно своего будущего

Испания

Дала время на подумать

Барселона дала пару дней Уильямсу, чтобы он принял решения касательно своего будущего

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" передала агентам Нико Уильямса дату, до которой нападающий "Атлетика Бильбао" должен принять решение о переходе в "Барсу".

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По информации источника, последняя дата – 24 августа, и если до этого дня Нико Уильямс не определится по поводу своего будущего, каталонский клуб начнет искать альтернативные варианты.

Напомним, в сезоне 2023/24 Нико Уильямс принял участие в 48 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых отличился 10 голами и 24 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с "Атлетиком Бильбао" рассчитано на лето 2027 года.

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Атлетик (Бильбао) Барселона Нико Уильямс
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Вarcelinius
11.08.2024 в 11:34
Думай Коля, думай.
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
11.08.2024 в 11:34
Думай Коля, думай.
Ответить
0
0

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