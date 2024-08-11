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Забарный в Борнмуте будет играть с бывшим игроком Барселоны

Испания

Усиливают линию защиты

Забарный в Борнмуте будет играть с бывшим игроком Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

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Хулиан Араухо перейдет в "Борнмут". Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, защитник "Барселоны" Хулиан Араухо перейдет в "Борнмут". Отмечается, что английская команда заплатила около 10 миллионов евро за 22-летнего мексиканца.

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Напомним, Араухо перешел в "Барселону" зимой 2023 года из "Лос-Анджелес Гэлакси". В прошлом сезоне на правах аренды он провел время в "Лас-Пальмасе", где принял участие в 28 играх во всех турнирах, в которых отличился 2 гола.

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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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