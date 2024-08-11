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Барселона нацелилась на правого защитника Ливерпуля
За игроком также следит мадридский Реал
Фото: Vbet News / Автор: неизвестен
"Барселона" интересуется правым защитником "Ливерпуля" Трентом Александер-Арнольдом. Об этом сообщает The Sun.
По информации издания, "Барселона" и "Реал Мадрид" следят за Трентом Александер-Арнольдом после его заявления о возможном выходе из клуба из-за прогресса его конкурента по позиции Конора Брэдли. Отмечается, что мерсисайдцы направили 25-летнему игроку предложение о продлении контракта.
Трент Александер-Арнольд выступает за "Ливерпуль" с 2016 года. В прошлом году английский защитник провел 37 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 9 голевыми передачами.
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