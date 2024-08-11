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Денег нет, но хочется. Севилья интересуется Серхи Роберто

Испания

Хочет приобрести игрока Барсы, но недостаточно средств

Денег нет, но хочется. Севилья интересуется Серхи Роберто

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Севилья" заинтересована в Серхи Роберто. Об этом сообщает AS.

По данным источника, главный тренер "Севильи" хочет подписать 32-летнего испанца Серхи Роберто, но команда не может позволить себе его трансфер из-за трудного положения с выплатами зарплат. Отмечается, что финансовое положение "Севильи" может улучшиться в случае ухода Неманьи Гуделя.

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Напомним, в прошлом сезоне Серхи Роберто забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи в 24 матчах во всех турнирах. Сейчас игрок является свободным агентом.

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Источник:
AS
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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