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Денег нет, но хочется. Севилья интересуется Серхи Роберто
Хочет приобрести игрока Барсы, но недостаточно средств
Getty Images/Global Images Ukraine
"Севилья" заинтересована в Серхи Роберто. Об этом сообщает AS.
По данным источника, главный тренер "Севильи" хочет подписать 32-летнего испанца Серхи Роберто, но команда не может позволить себе его трансфер из-за трудного положения с выплатами зарплат. Отмечается, что финансовое положение "Севильи" может улучшиться в случае ухода Неманьи Гуделя.
Напомним, в прошлом сезоне Серхи Роберто забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи в 24 матчах во всех турнирах. Сейчас игрок является свободным агентом.
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