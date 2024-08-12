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Стало известно, кто станет новым капитаном Барселоны после ухода Роберто

Испания
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Стало известно, кто станет новым капитаном Барселоны после ухода Роберто

Getty Images/Global Images Ukraine

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Новым капитаном "Барселоны" станет немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген. Об этом сообщает Marca.

Причиной для принятия данного решения послужил уход уже бывшего полузащитника каталонского клуба Серхи Роберто.

Отмечается, что уже сегодня, 12 августа, тер Штеген проведёт первый поединок в новом для себя статусе в Кубке Жоана Гампера против "Монако".

Напомним, контракт 32-летнего футболиста с "Барселоной" рассчитан до лета 2028 года.

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Барселона Марк-Андре тер Штеген Серхи Роберто капитан
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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