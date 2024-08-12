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Стало известно, кто станет новым капитаном Барселоны после ухода Роберто
По выслуге лет
Getty Images/Global Images Ukraine
Новым капитаном "Барселоны" станет немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген. Об этом сообщает Marca.
Причиной для принятия данного решения послужил уход уже бывшего полузащитника каталонского клуба Серхи Роберто.
Отмечается, что уже сегодня, 12 августа, тер Штеген проведёт первый поединок в новом для себя статусе в Кубке Жоана Гампера против "Монако".
Напомним, контракт 32-летнего футболиста с "Барселоной" рассчитан до лета 2028 года.
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Источник:Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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