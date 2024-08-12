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Барселона попрощалась с ветераном клуба
Эпоха закончена
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба "Барселоны" опубликовала видеоролик в честь ушедшего из клуба полузащитника Серхи Роберто.
"Куле на всю жизнь. Спасибо, Серхи, до встречи!" — говорится в сообщении.
Напомним, что в системе "Барселоны" Роберто находился с 2006 года. За основную команду "сине-гранатовых" хавбек начал выступать с 2010 года.
A culer for life.— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 11, 2024
Thank you Sergi, see you soon! ????❤️ pic.twitter.com/TDunGz9bwG
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Источник:Barcelona
Опубликовал: Александр Бураков
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12.08.2024 в 11:46
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