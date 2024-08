Барселона попрощалась с ветераном клуба

Пресс-служба "Барселоны" опубликовала видеоролик в честь ушедшего из клуба полузащитника Серхи Роберто.

Напомним, что в системе "Барселоны" Роберто находился с 2006 года. За основную команду "сине-гранатовых" хавбек начал выступать с 2010 года.

A culer for life.



Thank you Sergi, see you soon! ????❤️ pic.twitter.com/TDunGz9bwG