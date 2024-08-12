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Барселона попрощалась с ветераном клуба

Испания

Эпоха закончена

Барселона попрощалась с ветераном клуба

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба "Барселоны" опубликовала видеоролик в честь ушедшего из клуба полузащитника Серхи Роберто.

"Куле на всю жизнь. Спасибо, Серхи, до встречи!" — говорится в сообщении.

Напомним, что в системе "Барселоны" Роберто находился с 2006 года. За основную команду "сине-гранатовых" хавбек начал выступать с 2010 года.

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Барселона Серхи Роберто
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Источник:
Barcelona
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
12.08.2024 в 11:46
Посередній гравець, поліровщик лавки, який запам'ятався лише голом на останніх хвилинах з офсайду у ворота ЖКХ в матчі, де судєйка Айтекін тягнув зі всіх сил путал@ну на 6:1
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Комментарии 2
ANESTEZIO (Вінниця )
12.08.2024 в 11:46
Посередній гравець, поліровщик лавки, який запам'ятався лише голом на останніх хвилинах з офсайду у ворота ЖКХ в матчі, де судєйка Айтекін тягнув зі всіх сил путал@ну на 6:1
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0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
12.08.2024 в 11:12
Все ВІРНО! Роберто хоч і гравець найвищого рівня утім як робив все що міг! Хоч з ним нормально попрощалися.
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