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Мбаппе, Винисиус, Беллингем и другие. Реал представил третью форму на следующий сезон
Фото с презентации
Real Madrid
Мадридский "Реал" совместно с adidas презентовал третий комплект игровой формы на сезон 2024/25.
"Этот комплект погружает в культуру футбольного клуба "Реал Мадрид" и использует прошлое как основу для переосмысления и формирования будущего. Возвращая логотип Adidas Originals на поля, эта форма также украшена монограммой на ткани, вдохновленной культовыми уличными знаками Мадрида.
Темно-серая футболка украшена узором с инициалами клуба. Стильный дизайн включает в себя воротник-поло плоской вязки и культовый трилистник adidas, заменяющий логотип из трех полос в честь 75-летия бренда в 2025 году", - говорится в официальном заявлении "сливочных".
Напомним, 14 августа "Реал" сыграет за Суперкубок УЕФА против "Аталанты".
REAL MADRID THIRD KIT IS HERE! ???????????????? pic.twitter.com/OelOKJ0SIn— Madrid Zone (@theMadridZone) August 12, 2024
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