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Мбаппе, Винисиус, Беллингем и другие. Реал представил третью форму на следующий сезон

Испания

Фото с презентации

Мбаппе, Винисиус, Беллингем и другие. Реал представил третью форму на следующий сезон

Real Madrid

Новина українською

Мадридский "Реал" совместно с adidas презентовал третий комплект игровой формы на сезон 2024/25.

"Этот комплект погружает в культуру футбольного клуба "Реал Мадрид" и использует прошлое как основу для переосмысления и формирования будущего. Возвращая логотип Adidas Originals на поля, эта форма также украшена монограммой на ткани, вдохновленной культовыми уличными знаками Мадрида.

Темно-серая футболка украшена узором с инициалами клуба. Стильный дизайн включает в себя воротник-поло плоской вязки и культовый трилистник adidas, заменяющий логотип из трех полос в честь 75-летия бренда в 2025 году", - говорится в официальном заявлении "сливочных".

Напомним, 14 августа "Реал" сыграет за Суперкубок УЕФА против "Аталанты".

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1 голосов
Источник:
Madrid Zone
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
12.08.2024 в 15:03
Действительно... Цвет формы, как грязная половая тряпка... Сразу видно, что Фло Путэн банкрот. Сэкономил на дизайнерах...
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Комментарии 7
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
12.08.2024 в 15:03
Действительно... Цвет формы, как грязная половая тряпка... Сразу видно, что Фло Путэн банкрот. Сэкономил на дизайнерах...
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0
3
ANESTEZIO (Вінниця )
12.08.2024 в 15:12
Алєнь- "грязная половая тряпка" - це ти
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0
0
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Вarcelinius
12.08.2024 в 13:27
Форма гавно полное. Бледная, блеклая, с каким-то дебильным воротничком и погонами младшего лейтенанта на плечах. Тьфу нах, чмошники голимые. В такой форме только подаяние в подземном переходе просить. И полы ею мыть в общественных уличных туалетах.
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3
ANESTEZIO (Вінниця )
12.08.2024 в 13:43
Ну да, а от рожева форма путал@нських "мальчіков в трусіках" - це просто клас!. Для барсонутих пєдіків - якраз саме те
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2
2
ANESTEZIO (Вінниця )
12.08.2024 в 12:57
Третя форма гарна в Реала, не те що рожева в путал@ни
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2
2
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Вarcelinius
12.08.2024 в 13:39
Полное дерьмо ваша форма.
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3
ANESTEZIO (Вінниця )
12.08.2024 в 13:49
"Полноє дєрьмо" в тобі постійно шарлотка давить
 
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