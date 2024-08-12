Мбаппе, Винисиус, Беллингем и другие. Реал представил третью форму на следующий сезон

Мадридский "Реал" совместно с adidas презентовал третий комплект игровой формы на сезон 2024/25.

"Этот комплект погружает в культуру футбольного клуба "Реал Мадрид" и использует прошлое как основу для переосмысления и формирования будущего. Возвращая логотип Adidas Originals на поля, эта форма также украшена монограммой на ткани, вдохновленной культовыми уличными знаками Мадрида.

Темно-серая футболка украшена узором с инициалами клуба. Стильный дизайн включает в себя воротник-поло плоской вязки и культовый трилистник adidas, заменяющий логотип из трех полос в честь 75-летия бренда в 2025 году", - говорится в официальном заявлении "сливочных".