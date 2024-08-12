Потенциальная замена Довбику? Жирона согласовала с Абердином переход македонского форварда

"Жирона" согласовала сделку на 6,8 млн фунтов стерлингов по трансферу нападающего "Абердина" Бояна Миовски.

Как сообщает Sky Sports, сейчас между двумя клубами завершается оформление документов, и не ожидается, что личные условия не будут проблемой. Миовски стремится присоединиться к клубу Ла Лиги, который будет соревноваться в Лиге чемпионов в сезоне 2024/25.

Добавим, что в прошлом Боян Миовски провел 53 поединка, где отметился 26 голами и 4 передачами.