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Не всё так гладко. У Барселоны возникли проблемы с регистрацией Ольмо

Испания

Непредвиденные проблемы "сине-гранатовых"

Не всё так гладко. У Барселоны возникли проблемы с регистрацией Ольмо

Barcelona

Новина українською

В минувшую пятницу "Барселона" завершила сделку по подписанию Дани Ольмо из "Лейпцига" за 55 млн евро гарантированных выплат плюс 7 млн в виде бонусов.

В понедельник вечером испанский хавбек должен сыграть в матче за трофей Жоана Гампера против "Монако", но когда состоится его официальный дебют - неизвестно.

По данным Cadena SER, "Барселона" до сих пор не может зарегистрировать Ольмо. Издание отмечает, что "блаугране" по-прежнему не хватает 60 млн евро, необходимых для исполнения бюджета. В качестве потенциальных партнёров, которые могут взять на себя оставшиеся платежи в обмен на долю, назывались компании Nike и Spotify, но пока о сделке между сторонами не объявлено.

Соответственно, каталонский клуб сможет осуществить регистрацию Ольмо только после продажи нескольких своих игроков.

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Барселона трансфер Дани Ольмо
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1 голосов
Источник:
Cadena SER
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
12.08.2024 в 15:01
Не обращайте внимания. Этот лживый вброс здесь лишь для того, чтобы глупые алени маргариновых негодяев развели срач. В ФК Барселона все ок. Проблем с подписанием Ольмо и других игроков, нет.
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Комментарии 10
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
12.08.2024 в 15:01
Не обращайте внимания. Этот лживый вброс здесь лишь для того, чтобы глупые алени маргариновых негодяев развели срач. В ФК Барселона все ок. Проблем с подписанием Ольмо и других игроков, нет.
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1
3
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
12.08.2024 в 15:25
ESPNAthletic Club winger Nico Williams has confirmed his desire to join Barcelona, according to Sport
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1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
12.08.2024 в 15:28
Финансисты ua в курсе всех дел Барселоны
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ANESTEZIO (Вінниця )
12.08.2024 в 15:29
Зате шарлатанські трампісти курсі
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
12.08.2024 в 15:33
Дохтур, ты там потихоньку разговаривай, а то Трамп тебе по голове ударит.
 
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oda1979 (Запорожье)
12.08.2024 в 14:25
Рычаг коротковат?
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Вarcelinius
12.08.2024 в 13:35
Та порешают.
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ANESTEZIO (Вінниця )
12.08.2024 в 13:40
Ну да, досвід є "порєшати". Діло Негрейри живе!!!
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1
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Василь з конопель (Амстердам )
12.08.2024 в 15:15
Напевно треба кредитку взяти в Монобанку .
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1
1
ANESTEZIO (Вінниця )
12.08.2024 в 13:04
Хто б сумнівався . Треба терміново знову застосувати нові важелі: здати назад Алєня в зоопарк, Барсел@ха в лабораторію на досліди, а Дідька з коровою в цирк
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