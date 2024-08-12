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Не всё так гладко. У Барселоны возникли проблемы с регистрацией Ольмо
Непредвиденные проблемы "сине-гранатовых"
Barcelona
В минувшую пятницу "Барселона" завершила сделку по подписанию Дани Ольмо из "Лейпцига" за 55 млн евро гарантированных выплат плюс 7 млн в виде бонусов.
В понедельник вечером испанский хавбек должен сыграть в матче за трофей Жоана Гампера против "Монако", но когда состоится его официальный дебют - неизвестно.
По данным Cadena SER, "Барселона" до сих пор не может зарегистрировать Ольмо. Издание отмечает, что "блаугране" по-прежнему не хватает 60 млн евро, необходимых для исполнения бюджета. В качестве потенциальных партнёров, которые могут взять на себя оставшиеся платежи в обмен на долю, назывались компании Nike и Spotify, но пока о сделке между сторонами не объявлено.
Соответственно, каталонский клуб сможет осуществить регистрацию Ольмо только после продажи нескольких своих игроков.
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