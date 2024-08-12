Вильярреал близок к подписанию чемпиона Европы-2024

"Вильярреал" окончательно ускорил переговоры с Айосе Пересом, который должен стать шестым подписанием в межсезонье. До начала чемпионата осталось чуть больше недели, и учитывая проблемы, которые команда имела в атаке во время предсезонной подготовки, усиление этой линии является почти насущной необходимостью.

Приход Айосе Переса станет первым решением, с помощью которого руководство "желтой субмарины" облегчит отсутствие таких нападающих как Моралес или Серлот. Чемпион Европы уже на этой неделе прибудет в офис "Вильярреала", чтобы официально оформить трансфер из "Сельты" в новый клуб. Стоимость перехода может составить около 4 млн евро.

Добавим, что в прошлом сезоне Айосе Перес провел 38 поединков, где отметился 11 голами и 2 ассистами.