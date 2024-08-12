Мичел об игре Жирону в предсезонке: Сейчас я не уверен в команде или в том, как мы будем играть

"Жирона" в прошлом сезоне финишировала третьей и обеспечила себе участие в Лиге чемпионов. Впрочем, подопечные Мичела в семи предсезонных матчах одержали лишь одну победу над "Наполи" (3 поражения и 3 ничьи). Их игра была далека от того, когда они удивляли и разрывали Ла Лигу в первой части сезона, хотя главный тренер "Жироны" отмечает, что на такой результат в товарищеских играх повлияло много факторов.

"Предсезонка была плохой, мы не смогли быть со всеми игроками. Сейчас я не уверен в команде или в том, как мы будем играть, и мы за пять дней до начала соревнований, это ненормально. Травмированные игроки, игроки на чемпионате Европы, на Олимпийских играх, подписания прибыли с опозданием.... Я волнуюсь из-за этого, из-за того, что мы не сможем тренироваться вместе. Процесс для нас был сложным. Мне не нравится ощущение, что я не могу контролировать то, что происходит с командой, контроль мяча зависит от того, насколько мы связаны между собой, и мы должны продолжать работать, команда не готова. Я уверен, что команда будет бороться в каждой игре. Моя обязанность состоит в том, чтобы команда как можно быстрее приобрела коллективное мышление. Моя мотивация абсолютна. Я убежден, что у нас будет отличная команда и отличный сезон. Я не знаю, будет ли он лучше или хуже прошлого сезона", - цитирует Мичела Marca.

Напомним, что первый поединок Жироны в Ла Лиге состоится уже 15 августа в 22:30 по киевскому времени на выезде против "Сельты".