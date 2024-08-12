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Винисиус отклонил выгодное предложение из Саудовской Аравии

Испания

Бразилец верен "королевскому" клубу

Винисиус отклонил выгодное предложение из Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор отклонил щедрое предложение от неназванного саудовского клуба. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, ранее к представителям 24-летнего футболиста обратилась Делегация Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, чтобы попытаться убедить его стать главным лицом национальной лиги в преддверии чемпионата мира по футболу 2034 года, который должен пройти в ближневосточной стране.

Однако, сам бразилец на данный момент счастлив в испанской столице и намерен осуществить свою главную мечту - выиграть "Золотой мяч" в составе "Реала".

Напомним, контракт Винисиуса со "сливочными" рассчитан до 2027 года, а отступные за вингера составляют 1 миллиард евро.

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Саудовская Аравия Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Александр Бураков
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