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Винисиус отклонил выгодное предложение из Саудовской Аравии
Бразилец верен "королевскому" клубу
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор отклонил щедрое предложение от неназванного саудовского клуба. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, ранее к представителям 24-летнего футболиста обратилась Делегация Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, чтобы попытаться убедить его стать главным лицом национальной лиги в преддверии чемпионата мира по футболу 2034 года, который должен пройти в ближневосточной стране.
Однако, сам бразилец на данный момент счастлив в испанской столице и намерен осуществить свою главную мечту - выиграть "Золотой мяч" в составе "Реала".
Напомним, контракт Винисиуса со "сливочными" рассчитан до 2027 года, а отступные за вингера составляют 1 миллиард евро.
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