Винисиус отклонил выгодное предложение из Саудовской Аравии

Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор отклонил щедрое предложение от неназванного саудовского клуба. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, ранее к представителям 24-летнего футболиста обратилась Делегация Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, чтобы попытаться убедить его стать главным лицом национальной лиги в преддверии чемпионата мира по футболу 2034 года, который должен пройти в ближневосточной стране.

Однако, сам бразилец на данный момент счастлив в испанской столице и намерен осуществить свою главную мечту - выиграть "Золотой мяч" в составе "Реала".

Напомним, контракт Винисиуса со "сливочными" рассчитан до 2027 года, а отступные за вингера составляют 1 миллиард евро.