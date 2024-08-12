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Самый дорогой трансфер летнего межсезонья. Атлетико оформил 95-миллионный переход Альвареса

Испания
Обновлено

Футболист подписал контракт на шесть сезонов

Самый дорогой трансфер летнего межсезонья. Атлетико оформил 95-миллионный переход Альвареса

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Omar Vega

Новина українською

Аргентинский форвард Хулиан Альварес присоединился к мадридскому "Атлетико".

Игрок подписал контракт на шесть сезонов - до июня 2030 года.

"Добро пожаловать, Хулиан", - говорится в заявлении "Атлетико".

Сумма трансфера не разглашается, но Фабрицио Романо пишет о 75 миллионах евро плюс еще 20 млн евро в виде дополнительных бонусов.

Ранее Альварес выступал за "Манчестер Сити", где сыграл 103 матча, в которых забил 36 голов и отдал 18 ассистов.

Зимой 2022 года трансфер Альвареса стоил "Сити" 21 млн евро. Продажа аргентинца в "Атлетико" стала самой дорогой в истории "Манчестер Сити".

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Атлетико (Мадрид) Хулиан Альварес
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Источник:
Аtletico de Мadrid
Опубликовал: Екатерина Власова
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