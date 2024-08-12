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"Этот клуб всегда будет занимать особое место в моем сердце". Альварес попрощался с Манчестер Сити

Испания
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Игрок поделился своими эмоциями

"Этот клуб всегда будет занимать особое место в моем сердце". Альварес попрощался с Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

12 августа аргентинский форвард Хулиан Альварес присоединился к мадридскому "Атлетико" из "Манчестер Сити".

Футболист попрощался со своим бывшим клубом:

"Сегодня я покинул удивительный клуб. Для меня это были незабываемые два года. За это время я вырос и многому научился - и как игрок, и как человек.

Директорам и техническому персоналу спасибо за доверие и поддержку. Ваши наставления и видение очень помогли мне. Моим партнерам по команде, спасибо. Я многому научился от каждого из вас, и у меня остались воспоминания и друзья.

Болельщикам, спасибо от всего сердца за огромную поддержку и за то, что с первого же дня я почувствовал себя как дома. Я всегда буду гордиться тем, что был частью этой семьи.

"Манчестер Сити" всегда будет занимать особое место в моем сердце. Я желаю вам успехов в будущем и буду продолжать поддерживать клуб, где бы я ни был".

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Манчестер Сити Хулиан Альварес
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Источник:
Мan Сity
Опубликовал: Екатерина Власова
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