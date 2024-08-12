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ФИФА расследует возможные нарушения правил в контрактах несовершеннолетних в испанских клубах

Испания

Штрафы за нарушение этих правил являются очень суровыми

ФИФА расследует возможные нарушения правил в контрактах несовершеннолетних в испанских клубах

Фото: twitter.com/fifamedia

Новина українською

ФИФА начала расследование относительно подписания контрактов с молодыми футболистами в возрасте до 16 лет в испанских клубах. Об этом сообщает издание Магса.

Согласно статье 18.2 регламента ФИФА, продолжительность таких контрактов не может превышать трех лет.

Штрафы за нарушение этих правил являются очень строгими, включая запрет на трансферы в течение двух лет.

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Испания ФИФА
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Источник:
Мarca
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
12.08.2024 в 23:03
И кто эти нарушители? )
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Комментарии 1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
12.08.2024 в 23:03
И кто эти нарушители? )
Ответить
0
0

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