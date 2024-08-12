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ФИФА расследует возможные нарушения правил в контрактах несовершеннолетних в испанских клубах
Штрафы за нарушение этих правил являются очень суровыми
Фото: twitter.com/fifamedia
ФИФА начала расследование относительно подписания контрактов с молодыми футболистами в возрасте до 16 лет в испанских клубах. Об этом сообщает издание Магса.
Согласно статье 18.2 регламента ФИФА, продолжительность таких контрактов не может превышать трех лет.
Штрафы за нарушение этих правил являются очень строгими, включая запрет на трансферы в течение двух лет.
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Источник:Мarca
Опубликовал: Екатерина Власова
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
12.08.2024 в 23:03
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