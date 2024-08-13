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Тер Штеген - после 0:3 от Монако: Ошеломляющий результат и хорошее предупреждение
Исправится ли "блауграна" на этой неделе?
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген высказался от поражении от "Монако" (0:3) в Кубке Гампера.
"Ошеломляющий результат. В некоторых моментах мы не справились с задачей.
Это хорошее предупреждение о том, что надо хорошо стартовать в Ла Лиге, до которой осталось еще четыре или пять дней.
Сегодня нам не хватило всего понемногу. Кроме того, мы провели непростую предсезонку, когда многие игроки не были готовы или не готовы на 100 процентов.
Те, кто приехал позже, будут работать в эти дни, но сегодня было важно дать им несколько минут. В субботу мы увидим другую команду", - приводит слова тер Штегена Marca.
17 августа "Барса" на выезде сыграет с "Валенсией" в первом туре чемпионата Испании.
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