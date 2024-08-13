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Тер Штеген - после 0:3 от Монако: Ошеломляющий результат и хорошее предупреждение

Испания

Исправится ли "блауграна" на этой неделе?

Тер Штеген - после 0:3 от Монако: Ошеломляющий результат и хорошее предупреждение

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген высказался от поражении от "Монако" (0:3) в Кубке Гампера.

"Ошеломляющий результат. В некоторых моментах мы не справились с задачей.

Это хорошее предупреждение о том, что надо хорошо стартовать в Ла Лиге, до которой осталось еще четыре или пять дней.

Сегодня нам не хватило всего понемногу. Кроме того, мы провели непростую предсезонку, когда многие игроки не были готовы или не готовы на 100 процентов.

Те, кто приехал позже, будут работать в эти дни, но сегодня было важно дать им несколько минут. В субботу мы увидим другую команду", - приводит слова тер Штегена Marca.

17 августа "Барса" на выезде сыграет с "Валенсией" в первом туре чемпионата Испании.

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1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
13.08.2024 в 10:42
АВЖЕЖ збірники лише повернулися до "нової" команди Фліка. Є над чим працювати! І головне не готуватися до завтра, а добиватися результату сьогодні!
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Комментарии 9
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Spokoyno (Київ)
13.08.2024 в 10:42
АВЖЕЖ збірники лише повернулися до "нової" команди Фліка. Є над чим працювати! І головне не готуватися до завтра, а добиватися результату сьогодні!
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2
oda1979 (Запорожье)
13.08.2024 в 09:56
Привыкай, Андре:))
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Вarcelinius
13.08.2024 в 10:57
Вон с украинского сайта, собака ка.цапская!
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Вarcelinius
13.08.2024 в 10:59
Пардон, свинья ка.цапская. Собаки животные верные.
 
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Dr. House (Поділля)
13.08.2024 в 11:05
Правильно, Барсел@х, гони звідси сам себе. І пєдіка трампістського із собою забери
 
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Вarcelinius
13.08.2024 в 09:33
Ничего страшного, пусть потешный кубок Гампера постоит в музее Монако, а не только в Барселоне. А к Валенсии надо выходить во всеоружии.
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Dr. House (Поділля)
13.08.2024 в 09:59
Барел@ху нову методичку підвезли: "Нічєво страшнаво, етат Кубак патєшний, ми вовсєаружіє". Десь ми таке постійно чуємо, особливо після розйобу руснявих під@рів під Курськом . Барсел@х не відстає від своїх кумирів - Соловйоба, Тарганян
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Вarcelinius
13.08.2024 в 10:55
Ромчик, ты дурак?
 
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Dr. House (Поділля)
13.08.2024 в 11:06
Півшостий, йди випий таблетки, а то тобі якісь Ромчики вже вижаються. Це що ,твій бувший партнер до Шарлотки?
 
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