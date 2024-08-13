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Опорник Реал Сосьедада отказался от перехода в Ливерпуль - ранее он отверг Баварию и Арсенал

Испания

Настоящий патриот родного клуба

Опорник Реал Сосьедада отказался от перехода в Ливерпуль - ранее он отверг Баварию и Арсенал

Getty Images/Global Images Ukraine

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Опорный полузащитник "Реал Сосьедада" Мартин Зубименди решил продолжить карьеру в баскском клубе. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 25-летний футболист отказался перейти в "Ливерпуль". То же самое он сделал и в отношении к "Баварии" и "Арсеналу" за последние годы.

Отмечается, что главным фактором к принятию данного решения стала безусловная любовь Мартина к "Сосьедаду" и готовность согласиться на менее выгодные финансовые условия, чем предлагал "Ливерпуль".

В прошлом сезоне Субименди забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в 45 матчах во всех турнирах.

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Ливерпуль Мартин Субименди
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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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