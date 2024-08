Опорник Реал Сосьедада отказался от перехода в Ливерпуль - ранее он отверг Баварию и Арсенал

Опорный полузащитник "Реал Сосьедада" Мартин Зубименди решил продолжить карьеру в баскском клубе. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 25-летний футболист отказался перейти в "Ливерпуль". То же самое он сделал и в отношении к "Баварии" и "Арсеналу" за последние годы.

Отмечается, что главным фактором к принятию данного решения стала безусловная любовь Мартина к "Сосьедаду" и готовность согласиться на менее выгодные финансовые условия, чем предлагал "Ливерпуль".

В прошлом сезоне Субименди забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в 45 матчах во всех турнирах.

