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Опорник Реал Сосьедада отказался от перехода в Ливерпуль - ранее он отверг Баварию и Арсенал
Настоящий патриот родного клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
Опорный полузащитник "Реал Сосьедада" Мартин Зубименди решил продолжить карьеру в баскском клубе. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, 25-летний футболист отказался перейти в "Ливерпуль". То же самое он сделал и в отношении к "Баварии" и "Арсеналу" за последние годы.
Отмечается, что главным фактором к принятию данного решения стала безусловная любовь Мартина к "Сосьедаду" и готовность согласиться на менее выгодные финансовые условия, чем предлагал "Ливерпуль".
В прошлом сезоне Субименди забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в 45 матчах во всех турнирах.
????⛔️ Martín Zubimendi rejects Liverpool after he did the same with Bayern and Arsenal opportunities in the recent years.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2024
Unconditional love for Real Sociedad, as he’s staying; open to signing new deal.
Contract proposal from Sociedad way lower than Liverpool’s contract bid. pic.twitter.com/ohL6juOs5l
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