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Флик - о разгроме от Монако: Мы не сделали то, что нам хорошо удавалось в американском турне

Испания

Есть время исправиться

Флик - о разгроме от Монако: Мы не сделали то, что нам хорошо удавалось в американском турне

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение от "Монако" (0:3) в матче за Кубок Жоана Гампера.

"В первые минуты мы хорошо играли и имели несколько хороших моментов. Сегодня нам не хватало контроля, уверенности, скорости и точности паса. Во втором тайме мы не смогли исправить свои ошибки.

Это был не лучший матч. Мы не сделали то, что нам хорошо удавалось в американском турне. В Валенсии (17 августа в Ла Лиге - прим.) мы собираемся сыграть совсем по-другому.

В такой день, как сегодня, мы можем проанализировать, что мы сделали хорошо, а что плохо, и работать над этим на тренировках.

Ольмо? Это игрок, который нам нужен. Он забивает голы и делает разницу", - цитирует Флика Marca.

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Барселона Монако Кубок Гампера Ханси Флик
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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La Scala (Milano)
13.08.2024 в 11:02
Змінюй, не змінюй тренерів , а виноси барсотушки в Європі продовжуються.
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1
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Комментарии 4
La Scala (Milano)
13.08.2024 в 11:02
Змінюй, не змінюй тренерів , а виноси барсотушки в Європі продовжуються.
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1
1
avatar
Вarcelinius
13.08.2024 в 10:53
3-0 это не разгром, а крупное поражение. Разгром начинается с 4-0 и аж до 8-2... ))
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0
2
La Scala (Milano)
13.08.2024 в 11:03
Втішай, втішай себе
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1
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
13.08.2024 в 11:06
лузери...
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1
0

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