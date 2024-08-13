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Флик - о разгроме от Монако: Мы не сделали то, что нам хорошо удавалось в американском турне
Есть время исправиться
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение от "Монако" (0:3) в матче за Кубок Жоана Гампера.
"В первые минуты мы хорошо играли и имели несколько хороших моментов. Сегодня нам не хватало контроля, уверенности, скорости и точности паса. Во втором тайме мы не смогли исправить свои ошибки.
Это был не лучший матч. Мы не сделали то, что нам хорошо удавалось в американском турне. В Валенсии (17 августа в Ла Лиге - прим.) мы собираемся сыграть совсем по-другому.
В такой день, как сегодня, мы можем проанализировать, что мы сделали хорошо, а что плохо, и работать над этим на тренировках.
Ольмо? Это игрок, который нам нужен. Он забивает голы и делает разницу", - цитирует Флика Marca.
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