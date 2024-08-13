Два лидера Барселоны получили травмы - до старта в Ла Лиге четыре дня

Полузащитник "Барселоны" Илкай Гюндоган и нападающий Роберт Левандовский получили повреждения в матче за Кубок Гампера против "Монако" (0:3). Об этом сообщает Sport.es.

Гюндоган на поле появился после перерыва, а на 64-й минуте получил удар коленом по голове вскоре после выхода на поле, и был вынужден уйти на замену из-за рассечения.

Левандовский, в свою очередь, повредил руку после падения в первом тайме, а после замены во второй половине встречи показывал, что испытывает дискомфорт.

Сроки восстановления обоих футболистов на данный момент не называются.

Напомним, 17 августа состоится первый матч "Барселоны" в рамках нового сезона Ла Лиги против "Валенсии".