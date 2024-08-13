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Два лидера Барселоны получили травмы - до старта в Ла Лиге четыре дня

Испания

Это могут быть существенные потери для каталонцев

Два лидера Барселоны получили травмы - до старта в Ла Лиге четыре дня

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Илкай Гюндоган и нападающий Роберт Левандовский получили повреждения в матче за Кубок Гампера против "Монако" (0:3). Об этом сообщает Sport.es.

Гюндоган на поле появился после перерыва, а на 64-й минуте получил удар коленом по голове вскоре после выхода на поле, и был вынужден уйти на замену из-за рассечения.

Левандовский, в свою очередь, повредил руку после падения в первом тайме, а после замены во второй половине встречи показывал, что испытывает дискомфорт.

Сроки восстановления обоих футболистов на данный момент не называются.

Напомним, 17 августа состоится первый матч "Барселоны" в рамках нового сезона Ла Лиги против "Валенсии".

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Роберт Левандовский Барселона Илкай Гюндоган Монако травма Кубок Гампера
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Источник:
Diario Sport
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
13.08.2024 в 11:03
Голова.. рука.. главное не ноги. Голова у футболиста заживает быстро, а руки ему не нужны. )
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
13.08.2024 в 11:03
Голова.. рука.. главное не ноги. Голова у футболиста заживает быстро, а руки ему не нужны. )
Ответить
0
0

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