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Два лидера Барселоны получили травмы - до старта в Ла Лиге четыре дня
Это могут быть существенные потери для каталонцев
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Илкай Гюндоган и нападающий Роберт Левандовский получили повреждения в матче за Кубок Гампера против "Монако" (0:3). Об этом сообщает Sport.es.
Гюндоган на поле появился после перерыва, а на 64-й минуте получил удар коленом по голове вскоре после выхода на поле, и был вынужден уйти на замену из-за рассечения.
Левандовский, в свою очередь, повредил руку после падения в первом тайме, а после замены во второй половине встречи показывал, что испытывает дискомфорт.
Сроки восстановления обоих футболистов на данный момент не называются.
Напомним, 17 августа состоится первый матч "Барселоны" в рамках нового сезона Ла Лиги против "Валенсии".
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