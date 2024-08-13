Бетис хочет арендовать защитника Наполи

В последние дни Мануэль Пеллегрини настаивал на необходимости подписать защитника и, кроме того, нападающего. Похоже, что первую часть потребностей руководство "Бетиса" уже может закрыть.

Сообщается, что игрок "Наполи" Натан Бернардо де Соуза близок к тому, чтобы стать новым усилением испанского клуба. "Голубые" дали окончательное согласие на переговоры, которые продолжаются уже несколько дней с руководством "Бетиса", чтобы защитник прибыл на правах аренды с возможностью выкупа.

Добавим, что в прошлом сезоне Натан провел 21 поединок и отметился одной результативной передачей.