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Бывший центрбек Шахтера перейдет в Бетис
Бразилец подпишет 5-летний контракт
Фото: scinternacional
Центральный защитник "Интернасьонала" Витао перейдет в "Бетис", пишет журналист Гонсало Тортоса.
По информации источника, стороны уже обменялись документами. Испанцы надеются, что на этот раз бразильский клуб не будет менять условия перехода, как он это делал раньше. Ожидается, что бразилец подпишет пятилетний контракт.
Напомним, с 2019 по 2022 год Витао защищал цвета донецкого "Шахтера". После начала полномасштабного вторжения бразилец покинул Украину и уехал играть за "Интернасьонал" на правах аренды. 1 июля 2024 года закончился его контракт с дончанами, и он стал полноценным игроком бразильского клуба.
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