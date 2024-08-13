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Серхи Роберто: В последние годы я видел, как уходят легенды. Настал мой черед
Комментарий испанца на прощальной пресс-конференции
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто попрощался с каталонским клубом.
"В последние годы я видел, как уходят легенды, и сегодня настал мой черед. Я родился в семье "куле" (фанаты "Барселоны" - прим.) и всегда следил за "Барсой". В 14 лет я исполнил свою мечту и каждый день наслаждался ею. Через несколько лет я перешел в Ла Масию, и это были лучшие годы в моей жизни. С товарищами по команде, которые стали моими лучшими друзьями. Там я приобрел ценности. Ла Масия всегда будет сердцем этого клуба.
В 17 лет я дебютировал на профессиональном уровне с Луисом Энрике. В 18 - в первой команде, с Гвардиолой. Это был особенный день в моей карьере. Мне выпала большая честь. Я делил раздевалку с кумирами, которые были моими друзьями. У меня были волшебные ночи. Кто бы мог подумать, что я выиграю 25 титулов и проведу 373 матча", - приводит слова Серхи Marca.
Напомним, Роберто покинул "Барсу" по окончании прошлого сезона в качестве свободного агента.
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