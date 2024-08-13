  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Севилья подписала голкипера Альваро Фернандеса
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Севилья подписала голкипера Альваро Фернандеса

Испания

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Севилья подписала голкипера Альваро Фернандеса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После того, как Марко Дмитрович покинул "Севилью" и перешел в "Леганес", андалусийцы недолго искали замену сербу.

"Нервионцы" подписали Альваро Фернандеса, который перешел к ним в статусе свободного агента. "Севилья" подписала контракт с новым голкипером на один год. Испанец будет вторым номером, поскольку основным вратарем будет оставаться Нюланд.

Добавим, что прошлый сезон Альваро Фернандес провел в "Уэске", где сыграл 42 матча, из которых 20 оставил свои ворота сухими.

По теме
yellow-arrow
Штутгарт проявляет интерес к защитнику Севильи
yellow-arrow
Анчелотти: Аталанта заслужила сыграть за Суперкубок УЕФА
yellow-arrow
Серхи Роберто: В последние годы я видел, как уходят легенды. Настал мой черед
Севилья Уэска (Испания)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Севілья
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости