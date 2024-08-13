Севилья подписала голкипера Альваро Фернандеса

После того, как Марко Дмитрович покинул "Севилью" и перешел в "Леганес", андалусийцы недолго искали замену сербу.

"Нервионцы" подписали Альваро Фернандеса, который перешел к ним в статусе свободного агента. "Севилья" подписала контракт с новым голкипером на один год. Испанец будет вторым номером, поскольку основным вратарем будет оставаться Нюланд.

Добавим, что прошлый сезон Альваро Фернандес провел в "Уэске", где сыграл 42 матча, из которых 20 оставил свои ворота сухими.