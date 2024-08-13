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Севилья подписала голкипера Альваро Фернандеса
Об этом говорится на официальном сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После того, как Марко Дмитрович покинул "Севилью" и перешел в "Леганес", андалусийцы недолго искали замену сербу.
"Нервионцы" подписали Альваро Фернандеса, который перешел к ним в статусе свободного агента. "Севилья" подписала контракт с новым голкипером на один год. Испанец будет вторым номером, поскольку основным вратарем будет оставаться Нюланд.
¡Bienvenido a Sevilla, Álvaro! ✍️1️⃣ pic.twitter.com/5SSRakjYWP— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 12, 2024
Добавим, что прошлый сезон Альваро Фернандес провел в "Уэске", где сыграл 42 матча, из которых 20 оставил свои ворота сухими.
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