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Атлетико Мадрид рассматривает переход опорника Аль-Иттихада и сборной Франции

Испания

Испанцы уже обратились в лагерь игрока

Атлетико Мадрид рассматривает переход опорника Аль-Иттихада и сборной Франции

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Атлетико" заинтересован в подписании бывшего опорного полузащитника "Челси" Н'Голо Канте, который сейчас выступает за "Аль-Иттихада".

По сообщениям в СМИ, испанцы уже обратились в стан игрока, а сам Канте готов присоединиться к команде Диего Симеоне. Но "Аль-Иттихад" не хочет отпускать своего футболиста.

Добавим, что в прошлом сезоне Н'Голо Канте провел 50 матчей (6 из них на Евро-2024), где отметился 4 голами и 6 ассистами.

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Атлетико (Мадрид) Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) Н'Голо Канте
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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