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Атлетико Мадрид рассматривает переход опорника Аль-Иттихада и сборной Франции
Испанцы уже обратились в лагерь игрока
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Атлетико" заинтересован в подписании бывшего опорного полузащитника "Челси" Н'Голо Канте, который сейчас выступает за "Аль-Иттихада".
По сообщениям в СМИ, испанцы уже обратились в стан игрока, а сам Канте готов присоединиться к команде Диего Симеоне. Но "Аль-Иттихад" не хочет отпускать своего футболиста.
Добавим, что в прошлом сезоне Н'Голо Канте провел 50 матчей (6 из них на Евро-2024), где отметился 4 голами и 6 ассистами.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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