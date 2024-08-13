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Вильярреал подписал чемпиона Европы-2024

Испания

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Вильярреал подписал чемпиона Европы-2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Вильярреал" подписал контракт с вингером Айосе Пересом из "Бетиса".

Футболист будет выступать за испанский клуб в течение четырех сезонов - до июня 2028 года. Другие детали трансфера не разглашаются.

Отметим, в прошлом сезоне Айосе Перес, победитель Евро-2024 в составе сборной Испании, провел 38 поединков, где отметился 11 голами и 2 ассистами.

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Бетис (Севилья) Вильярреал Айосе Перес
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Источник:
villarreal
Опубликовал: Екатерина Власова
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