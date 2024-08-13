Вильярреал подписал чемпиона Европы-2024

"Вильярреал" подписал контракт с вингером Айосе Пересом из "Бетиса".

Футболист будет выступать за испанский клуб в течение четырех сезонов - до июня 2028 года. Другие детали трансфера не разглашаются.

Revisión médica✅

Firma ✅

Primer contacto con sus nuevos compañeros ✅



¡Bienvenido a tu nueva casa, @AyozePG ????! pic.twitter.com/ZoMM6cW5oU — Villarreal CF (@VillarrealCF) August 13, 2024

Отметим, в прошлом сезоне Айосе Перес, победитель Евро-2024 в составе сборной Испании, провел 38 поединков, где отметился 11 голами и 2 ассистами.