Не Уильямс и не Коман. Барселона усилится 35-летним вингером сборной Хорватии

Хорватский вингер Иван Перишич перейдёт в "Барселону". Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 35-летний футболист поссорился с наставником "Хайдука" (своего последнего клуба) Дженнаро Гаттузо, после чего разорвал контракт и стал свободным агентом.

Вскоре с Иваном лично связался по телефону главный тренер "Барсы" Ханс-Дитер Флик, предложив присоединиться к своей команде, на что получил положительный ответ.

В течение своей карьеры Перишич защищал цвета "Тоттенхэма", "Интера", "Баварии", "Вольфсбурга", дортмундской "Боруссии" и "Брюгге".

Также на его счету 33 забитых мяча в 134 матчах за сборную Хорватии.