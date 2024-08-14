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Не Уильямс и не Коман. Барселона усилится 35-летним вингером сборной Хорватии
По крайней мере, не придётся тратиться
Getty Images/Global Images Ukraine
Хорватский вингер Иван Перишич перейдёт в "Барселону". Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, 35-летний футболист поссорился с наставником "Хайдука" (своего последнего клуба) Дженнаро Гаттузо, после чего разорвал контракт и стал свободным агентом.
Вскоре с Иваном лично связался по телефону главный тренер "Барсы" Ханс-Дитер Флик, предложив присоединиться к своей команде, на что получил положительный ответ.
В течение своей карьеры Перишич защищал цвета "Тоттенхэма", "Интера", "Баварии", "Вольфсбурга", дортмундской "Боруссии" и "Брюгге".
Также на его счету 33 забитых мяча в 134 матчах за сборную Хорватии.
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