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Реал может подписать только одного игрока до окончания трансферного окна
Единственная линия поля, которую можно усилить
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Аль-Насра" Эмерик Ляпорт остаётся единственным футболистом, которого этим летом может приобрести мадридский "Реал". Об этом сообщает AS.
По информации источника, "сливочные" могут подписать 30-летнего центрбека лишь при условии, если он разорвёт контракт с саудовским клубом и приедет в Испанию в качестве свободного агента, а также на условиях существенного сокращения заработной платы.
Ныне Эмерик зарабатывает в "Аль-Насре" 24 миллиона евро за сезон, а его контракт рассчитан до лета 2026 года.
Напомним, ранее Ляпорт выступал за "Манчестер Сити" и "Атлетик".
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