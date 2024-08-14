Реал может подписать только одного игрока до окончания трансферного окна

Защитник "Аль-Насра" Эмерик Ляпорт остаётся единственным футболистом, которого этим летом может приобрести мадридский "Реал". Об этом сообщает AS.

По информации источника, "сливочные" могут подписать 30-летнего центрбека лишь при условии, если он разорвёт контракт с саудовским клубом и приедет в Испанию в качестве свободного агента, а также на условиях существенного сокращения заработной платы.

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Ныне Эмерик зарабатывает в "Аль-Насре" 24 миллиона евро за сезон, а его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Напомним, ранее Ляпорт выступал за "Манчестер Сити" и "Атлетик".