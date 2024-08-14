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Реал может подписать только одного игрока до окончания трансферного окна

Испания
Обновлено

Единственная линия поля, которую можно усилить

Реал может подписать только одного игрока до окончания трансферного окна

Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Аль-Насра" Эмерик Ляпорт остаётся единственным футболистом, которого этим летом может приобрести мадридский "Реал". Об этом сообщает AS.

По информации источника, "сливочные" могут подписать 30-летнего центрбека лишь при условии, если он разорвёт контракт с саудовским клубом и приедет в Испанию в качестве свободного агента, а также на условиях существенного сокращения заработной платы.

Ныне Эмерик зарабатывает в "Аль-Насре" 24 миллиона евро за сезон, а его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Напомним, ранее Ляпорт выступал за "Манчестер Сити" и "Атлетик".

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Реал (Мадрид) Аль-Наср Эмерик Ляпорт трансфер
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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
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