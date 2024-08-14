Жирона продлила контракт с Арнау Мартинесом

"Жирона" продлила сотрудничество с 21-летним Арнау Мартинесом. Теперь его контракт рассчитан до конца июня 2027 года.

По информации Marca, каталонский клуб снижает клаусулу на игрока. Отныне она составит 15 млн евро (ранее было 20 млн), а также "Жирона" увеличила годовую зарплату защитнику.

Добавим, что Арнау Мартинес в прошлом сезоне провел 26 матчей и отметился 3 ассистами.