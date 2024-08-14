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Барселона всё ещё не зарегистрировала пять игроков перед стартом Ла Лиги
Успеют ли?
Getty Images/Global Images Ukraine
Пять игроков "Барселоны" не зарегистрированы для участия в чемпионате Испании. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, речь идёт о новичке каталонцев Дани Ольмо, а также об Иньиго Мартинесе, Пабло Торре, Пау Викторе и Алексе Валле.
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Ранее "Барселоне" удалось зарегистрировать находившихся в аренде защитников Эрика Гарсию и Клемана Лангле, а также вингера Ансу Фати. Впрочем, последние двое зарегистрированы всего лишь формально, так как "блауграна" планирует с ними расстаться для получения денег для регистрации других футболистов.
17 августа "блауграна" проведёт первый поединок в рамках нового сезона Ла Лиги против "Валенсии".
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