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Барселона всё ещё не зарегистрировала пять игроков перед стартом Ла Лиги

Испания
Обновлено

Успеют ли?

Барселона всё ещё не зарегистрировала пять игроков перед стартом Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пять игроков "Барселоны" не зарегистрированы для участия в чемпионате Испании. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, речь идёт о новичке каталонцев Дани Ольмо, а также об Иньиго Мартинесе, Пабло Торре, Пау Викторе и Алексе Валле.

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Ранее "Барселоне" удалось зарегистрировать находившихся в аренде защитников Эрика Гарсию и Клемана Лангле, а также вингера Ансу Фати. Впрочем, последние двое зарегистрированы всего лишь формально, так как "блауграна" планирует с ними расстаться для получения денег для регистрации других футболистов.

17 августа "блауграна" проведёт первый поединок в рамках нового сезона Ла Лиги против "Валенсии".

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Барселона Иньиго Мартинес Ла Лига Дани Ольмо Пабло Торре
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
14.08.2024 в 13:09
А в сридакции всё никак не успокаиваются, бедненькие.
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
14.08.2024 в 13:09
А в сридакции всё никак не успокаиваются, бедненькие.
Ответить
0
0

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