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Бетис — Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

"Бетис" — "Жирона": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.08.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол

Бетис — Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado

UA-Футбол
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Главная сенсация минувшей Примеры "Жирона" начнет новый сезон на "Бенито Вильямарин".

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Это было сложно лето для каталонцев, от которых ушли почти все их лучшие игроки — Довбик, Савиньо, Коуто, Эрик и Алейш Гарсии. Клуб пытался восполнить эти потери, но 1 победа в 7 летних спаррингах намекает, что вышло так себе.

К счастью "Жироны", его соперник "Бетис" тоже на мели — ушли Гвидо Родригес, Хуан Миранда, Герман Песселья, а Айосе Перес вообще перебрался к прямому конкуренту "Вильярреалу".

По большому счету, это будет матч двух команд, которые заметно ослабели, пока все смотрели ЧЕ и ОИ. Кто победит в такой ситуации — увидим в четверг, 15 августа, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1. Начало — в 22:30 по Киеву.

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Дивіться матч Прімери Бетіс - Жирона
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