Бетис арендовал у Альмерии нападающего Марсиану Санка

Продолжается работа «Бетиса» на трансферном рынке. На этот раз андалусийский клуб решил укрепить центр нападения после того, как недавно команду покинул Айосе Перес.

Сообщается, что «Бетис» арендовал на один сезон форварда «Альмерии» Марсиану Санка. Кроме того, клуб из Ла Лиги будет иметь еще опцию выкупа игрока за 3 млн евро.

Добавим, что в прошлом сезоне Марсиану Санка провел 19 матчей, но никакими результативными действиями он не отличался.